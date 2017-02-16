Геймерам впервые показали FIFA 18
Первые кадры игрового процесса популярного футбольного симулятора в рекламе консоли Nintendo Switch.
Кадр видео Nintendo Switch TVCM. Скриншот © L!FE
Японская студия Nintendo выпустила новый трейлер консоли Switch в целях рекламы. Благодаря новому видео нам впервые продемонстрировали футбольный симулятор FIFA 18.
FIFA 18 впервые показали на Nintendo Switch
Кадр видео Nintendo Switch TVCM
Судя по опубликованному видеоролику, поиграть в новую часть FIFA вместе с другом можно будет в любом месте благодаря Switch. В этот раз геймеры находились в кофейне и устроили дуэль в новой части футбольного симулятора.
Ранее сообщалось, что студия Electronic Arts создаст для Switch уникальную версию FIFA 18, которая позволит удобно играть на новой консоли от компании Nintendo.
Дата выхода FIFA 18 пока не была озвучена, но обычно футбольный симулятор выходит в сентябре.