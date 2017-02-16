Без паршивых овец

Когда человек совершает ошибку, у него почти всегда есть шанс исправить её. Бывший депутат Госдумы Олег Михеев такую ошибку совершил ещё в 1990 году, когда был признан виновным в спекуляции и приговорён к наказанию в виде трёх лет лишения свободы. Однако же никаких выводов он не сделал и даже спустя годы, оказавшись в российском парламенте и на 10-м месте в рейтинге доходов семей чиновников и депутатов по версии журнала Forbes, своего отношения к законам не поменял.

Вообще Олег Михеев прославился целым рядом не вполне пристойных поступков. Ему приписывали и умышленное банкротство волгоградского моторного завода, и выдвигали обвинения в уклонении от уплаты налогов принадлежащих ему фирм, а также по поводу отказа возвращать кредиты российским и казахским банкам. Кроме того, теперь уже экс-депутат прославился тем, что пришёл на свадьбу друга в фуражке фашистского адмирала Канариса, а ещё дружбой со скандально известным депутатом-педофилом Николаем Волковым. А чего стоят его абсурдные инициативы вроде запрета кружевного белья и шпилек! В том числе благодаря его депутатской "работе" Государственная дума прошлого созыва получила прозвище "бешеного принтера".

Вот такая занимательная биография у человека. В общем, то, что карьера Михеева стремительно движется к своему логическому концу, было понятно много лет назад. И теперь бывший депутат находится в розыске и скрывается от правоохранительных органов.

Занимаясь сомнительными с точки зрения законодательства делами, Олег Михеев чётко отдавал себе отчёт о возможных последствиях и всячески старался их избежать. Отсюда и его желание любой ценой избраться в депутаты ГД, чтобы иметь депутатскую неприкосновенность и за счёт этого максимально осложнить работу правоохранительных органов.

Кстати, движимый этим интересом, в Волгограде с избирателями он работал очень активно. Пока волгоградцам не надоели пустые обещания Михеева и они не оставили его без своих голосов.

Имеет своё объяснение и "законодательное творчество" Олега Михеева. Надо признать, что политтехнолог он талантливый. И как только на горизонте всплывало очередное решение суда по различным искам в адрес бывшего депутата, он тут же озвучивал свои инициативы вроде запрета шпилек и кружевного белья, вынуждая таким образом СМИ обсуждать это, а не судебные процессы вокруг своего бизнеса. Многие годы эта тактика позволяла ему удерживаться на плаву и уходить от преследования.

Но уже и этот подход исчерпал себя, и Михееву теперь придётся либо долгие годы скрываться от правоохранителей, либо попасть в зал суда, где оправдательный приговор ему вряд ли вынесут.

Ну а нам остаётся надеяться, что в нынешнем созыве Государственной думы, которая сейчас активно избавляется от имиджа, сформированного прошлым созывом, таких Михеевых не найдётся. Как не найдётся и Вороненковых с Максаковыми. Потому что, когда за две недели сразу три депутата прошлого созыва совершают поступки, подобные поступкам Михеева и "межфракционной супружеской пары", это уже серьёзно говорит о качестве состава прошлого созыва ГД. Надеюсь, что в этот раз нечистые на руку люди и провокаторы остались за бортом.