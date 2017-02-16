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Опубликовано 16 февраля 2017, 12:58

Rocket League получит поддержку 4К на PS4 Pro

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики симулятора автомобильного футбола поделились подробностями будущего обновления.

Студия Psyonix сообщила, что игра Rocket League получит поддержку разрешения 4K в версии для консоли PlayStation 4 Pro.

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Rocket League адаптируют под PS4 Pro

Фото © Wikimedia Commons

Кроме того, на обычной PlayStation 4, как и на Pro-версии, игра будет воспроизводиться при стабильных 60 кадрах в секунду. Разработчики рассказали, что такое качество игры будет наблюдаться даже в режиме разделённого экрана, однако при участии в локальном матче трёх или четырёх игроков производительность может немного ухудшиться.

Крупное обновление для Rocket League выйдет 21 февраля 2017 года.

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Сергей Сурепин
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