Rocket League получит поддержку 4К на PS4 Pro
Фото © Wikimedia Commons
Разработчики симулятора автомобильного футбола поделились подробностями будущего обновления.
Студия Psyonix сообщила, что игра Rocket League получит поддержку разрешения 4K в версии для консоли PlayStation 4 Pro.
Rocket League адаптируют под PS4 Pro
Фото © Wikimedia Commons
Кроме того, на обычной PlayStation 4, как и на Pro-версии, игра будет воспроизводиться при стабильных 60 кадрах в секунду. Разработчики рассказали, что такое качество игры будет наблюдаться даже в режиме разделённого экрана, однако при участии в локальном матче трёх или четырёх игроков производительность может немного ухудшиться.
Крупное обновление для Rocket League выйдет 21 февраля 2017 года.