Rocket League получит поддержку 4К на PS4 Pro

Кроме того, на обычной PlayStation 4, как и на Pro-версии, игра будет воспроизводиться при стабильных 60 кадрах в секунду. Разработчики рассказали, что такое качество игры будет наблюдаться даже в режиме разделённого экрана, однако при участии в локальном матче трёх или четырёх игроков производительность может немного ухудшиться.