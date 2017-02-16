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Регион
Опубликовано 16 февраля 2017, 12:41

Шведский хоккеист заплатит $158 тысяч за удар клюшкой по лицу соперника

Шведского нападающего "Детройта Ред Уингса" Густава Нюквиста решили оштрафовать на 158 тысяч долларов из-за того, что он ударил клюшкой соперника по лицу. Кроме того, его дисквалифицировали на шесть матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, инцидент произошёл в конце первого периода матча "Детройт Ред Уингс" — "Миннесота Уайлд". Густав Нюквист и Джаред Спаржон боролись за шайбу, когда последний толкнул шведа в спину. В ответ Нюквист ударил своего соперника клюшкой по лицу.

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Янковская Ольга
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