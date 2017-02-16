Шведский хоккеист заплатит $158 тысяч за удар клюшкой по лицу соперника
Шведского нападающего "Детройта Ред Уингса" Густава Нюквиста решили оштрафовать на 158 тысяч долларов из-за того, что он ударил клюшкой соперника по лицу. Кроме того, его дисквалифицировали на шесть матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Напомним, инцидент произошёл в конце первого периода матча "Детройт Ред Уингс" — "Миннесота Уайлд". Густав Нюквист и Джаред Спаржон боролись за шайбу, когда последний толкнул шведа в спину. В ответ Нюквист ударил своего соперника клюшкой по лицу.