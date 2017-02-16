В КНДР заявили о непричастности к убийству брата Ким Чен Ына
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Сообщается, что Ким Чен Нам в последнее время вёл тихую и скрытную жизнь в Малайзии.
Власти Северной Кореи не имеют отношение к убийству Ким Чен Нама — единокровного брата нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Об этом заявил источник Reuters, близкий к высокопоставленным чиновникам в Пхеньяне и Пекине.
— Ким Чен Нам не имел ничего общего с (Северной. — Прим. ред.) Кореей. У Кореи причин для его убийств нет, — сказал он.
По данным источника агентства, брат Ким Чен Ына тихо жил в Макао. Он не пользовался услугами телохранителей. У него была страница в соцсети на другое имя — Ким Чоль. На него был оформлен и паспорт.
Напомним, Ким Чен Нам был убит 13 февраля в малайзийском аэропорту. Он направлялся в Макао к своей семье. По предварительным данным, нападение при помощи сильного яда совершили две женщины. По подозрению в причастности к этому преступлению задержаны уже три человека.