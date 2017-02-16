Сервис PlayStation Now будет поддерживать только ПК и PS4

Потоковый сервис компании Sony более не будет функционировать со старыми игровыми консолями.

Компания Sony объявила, что с 15 августа 2017 года сервис PlayStation Now перестанет поддерживать PlayStation 3, PS Vita и PS TV. Также производитель отказывается от всех моделей телевизоров Bravia, Blu-Ray-проигрывателей, а также всех моделей телевизоров Samsung.

Стриминг PS Now останется только на PlayStation 4 и ПК Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Предполагается, что этот шаг позволит развить PlayStation Now, а также запустить службу в ряде новых стран. Сервис пока не функционирует в России.