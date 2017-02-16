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Опубликовано 16 февраля 2017, 14:34

Сервис PlayStation Now будет поддерживать только ПК и PS4

Фото: &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Потоковый сервис компании Sony более не будет функционировать со старыми игровыми консолями.

Компания Sony объявила, что с 15 августа 2017 года сервис PlayStation Now перестанет поддерживать PlayStation 3, PS Vita и PS TV. Также производитель отказывается от всех моделей телевизоров Bravia, Blu-Ray-проигрывателей, а также всех моделей телевизоров Samsung.

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Стриминг PS Now останется только на PlayStation 4 и ПК

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Предполагается, что этот шаг позволит развить PlayStation Now, а также запустить службу в ряде новых стран. Сервис пока не функционирует в России.

Напомним, PlayStation Now — потоковый сервис, который позволяет запускать игры для PlayStation 3, например, на персональном компьютере. Сам сервис платный и работает по подписке. Цена — 20 долларов.

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Сергей Сурепин
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