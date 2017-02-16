В Шотландии любопытный тюлень забрался на байдарку к гребцу — видео
Шотландцу Алистеру Форресту во время путешествия на байдарках в заливе Ферт-оф-Форт удалось снять на видео любопытного тюленя, который решил познакомиться с людьми. Об этом пишут "Дни.ру".
Животное сначала очень близко подплыло к людям, а затем забралось на байдарки. Тюлень тщательно всё обнюхал, а потом уплыл.
— Неожиданно тюлень решил забраться на заднюю палубу моей байдарки. Я был осторожен, так как это дикий зверь, который находился в нескольких футах. Он был немного напуган и не подавал никаких признаков агрессии, — рассказал автор видео.