В Шотландии любопытный тюлень забрался на байдарку к гребцу — видео

Шотландцу Алистеру Форресту во время путешествия на байдарках в заливе Ферт-оф-Форт удалось снять на видео любопытного тюленя, который решил познакомиться с людьми. Об этом пишут "Дни.ру".

Животное сначала очень близко подплыло к людям, а затем забралось на байдарки. Тюлень тщательно всё обнюхал, а потом уплыл.