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Регион
Опубликовано 16 февраля 2017, 16:14

В Шотландии любопытный тюлень забрался на байдарку к гребцу — видео

Шотландцу Алистеру Форресту во время путешествия на байдарках в заливе Ферт-оф-Форт удалось снять на видео любопытного тюленя, который решил познакомиться с людьми. Об этом пишут "Дни.ру".

Животное сначала очень близко подплыло к людям, а затем забралось на байдарки. Тюлень тщательно всё обнюхал, а потом уплыл.

— Неожиданно тюлень решил забраться на заднюю палубу моей байдарки. Я был осторожен, так как это дикий зверь, который находился в нескольких футах. Он был немного напуган и не подавал никаких признаков агрессии, — рассказал автор видео.

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Валерий Оленин
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