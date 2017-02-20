США потратят $40 млн на подготовку нужного общественного мнения в Черногории

Как заявляет английская пресса, целью заговора был саботаж плана по присоединению Черногории к НАТО. Сотрудники российской разведки якобы несколько месяцев осуществляли слежку за Джукановичем и готовили группу сербских националистов, которая должна была совершить покушение на него.

Ранее премьер-министр Черногории заявил, что все те, кто грозит Черногории беспорядками, должны "держать руки подальше" от Черногории. При этом он имел в виду Россию. Интересно, что власти Черногории, увидевшие заговор со стороны России, не видят, как США напрямую влияют на внутреннюю политику страны под прикрытием грантовой "помощи".

В частности, недавно у Бюро по вопросам контроля оборота наркотиков и охраны правопорядка при Госдепе США появился довольно занимательный проект в Черногории, направленный на "помощь странам-партнёрам в расширении сферы правосудия". Естественно, США представляют подобное вмешательство во имя "верховенства права, уважения прав человека и гендерного равенства". На эти цели выделено 40 млн долл.

Видимо, поводом к новому специфичному способу "помощи" Черногории стал опрос Демократической народной партии Черногории, проведённый в прошлом году, показавший, что более половины граждан страны против вступления в НАТО. В связи с выраженным общественным, явно противоречащим мнению руководства Черногории мнением и было предложено провести всеобщий референдум, от которого уклоняется руководство Черногории, понимая, что оно ещё не подготовило общество к "правильному решению".

В октябре 2016 года власти страны объявили, что готовился государственный переворот, нити которого вели в Россию, и что якобы именно российские власти стояли за группой заговорщиков, среди которых — граждане Сербии, собственно Черногории и РФ.

Типичная стратегическая линия США — сформировать повод, а позже выстраивать контрмеры сработала и здесь. Судя по всему, Соединённые Штаты увидели признаки участников экстремистских групп в тех, кто выступал против включения Черногории в НАТО, в связи с чем обозначили весьма амбициозные цели в рамках дорогостоящего проекта, среди которых: выявление механизмов экстремизма, определение факторов уязвимости общества в этом отношении и в рамках всего этого выстраивание механизма борьбы с "экстремистами" при участии государственных институтов.

Но главный вопрос — кого называть экстремистом. Кроме как о протестующих против вступления в НАТО, в Черногории медиа и общественности ничего не известно о личностях, выступающих против действующей власти, более того, общественность не слышала и о терактах в Черногории, а также разного рода экстремистских проявлениях, с которыми собираются бороться в этой маленькой балканской стране в рамках гранта Государственного департамента.

Таким образом, если заменить слово "экстремизм" на "движение против вступления в НАТО", чем часто и являются так называемые экстремистские группировки, становится ясно, что Вашингтон попросту продавливает свои интересы в Европе, целью которых является подавление несогласных с политикой альянса, желающего расшириться на ещё одного члена.

Как бы то ни было, главной целью выделяемого гранта является "снижение уязвимости и повышение устойчивости Черногории к радикализму и насильственному экстремизму". В рамках проекта предполагается оказывать содействие правоохранительным органам Черногории в определении потенциальных угроз, исследовать процесс радикализации и предотвращать его на ранних стадиях.

В рамках программы будет проведён анализ законодательной базы, которая может помочь в борьбе с "экстремистами" с прицелом на создание новых "легитимных" инструментов, позволяющих бороться с теми, кого власти назовут "экстремистом". Более того, в рамках проекта будет осуществляться глубокое интервьюирование ключевых политических персон Черногории: сотрудников Министерства по внутренней политике, Агентства национальной безопасности, полиции и других министерств. Будет налажен диалог и с горячо любимыми США общественными организациями. Также мегагрант предполагает применение излюбленных Вашингтоном инструментов для поиска "радикалов" в социальных сетях и СМИ, выявление настроения общества и проч.

Получателями грантов в рамках программы борьбы с экстремизмом могут быть как американские некоммерческие организации, так и зарубежные НК. Необходимо упомянуть также, что абы кому грант не дадут — заявители должны иметь существующие активные партнёрские отношения с Правительством Черногории.

Как отмечает политолог Александр Перенджиев, в Черногории активно продавливают политические элиты на предмет вступления в НАТО, стараясь окончательно вытеснить Россию с Западных Балкан:

— Происходит выстраивание управленческих систем в самой Черногории под те стандарты, которые приемлемы в НАТО. Речь идёт не о военном управлении как таковом, а именно общем —государственном управлении. Подобные программы являются угрозой Российской Федерации, и угрозой по крайней мере потому, что мы лишаемся ещё одного нашего не союзника, а даже родственника. Как Украину у нас оторвали, сейчас и Черногорию отрывают. Ведь её отрывают не только от России, но и от Сербии и показывают Сербии, что не надо связываться с Россией, переходите в лоно НАТО.

Если хорошо поискать, можно найти и "научное" обоснование проблемы слишком активных граждан Черногории как раз под упомянутый выше грант. Важность западных Балкан для США подчёркивается в вышедшем недавно докладе близкого к Минобороны США центра анализа европейской политики "Передовые уязвимости", в котором утверждается, что Россия активно работает в регионе, особенно в Черногории, где у российского бизнеса есть крупные бизнес-интересы, и что эта точка будет в будущем ещё одной зоной российско-американского обострения.

Действительно, российские интересы присутствуют в Черногории — данный аспект обоснован как минимум общностью исторического прошлого балканских стран с Россией. Александр Перенджиев отметил, что интерес у России только один: чтобы Черногория была хотя бы в культурном плане едина с Россией. Задача же США — "оторвать" общественность Черногории от православной идентичности и прививать ей исключительно европейские ценности. Здесь речь идёт о самоидентификации черногорцев не как православных, а исключительно европейцев.

Вменяя попытку государственного переворота России, власти Черногории совместно с Госдепом США решили усилить контроль за обществом в стране и сыграть на опережение, устраняя "радикальные элементы", которые могли бы стать барьером для благополучного вступления Черногории в НАТО. Один из экспертов отметил, что вступление в НАТО Черногории кардинально не ухудшит положение России:

— Я не вижу никаких опасностей для России, слишком маленькая страна, чтобы она резко ухудшила наше положение на Балканах. Для нас это неприятно как проявление общей тенденции — вытеснение России и лишение её даже таких небольших дружественных стран. Сейчас задача в том, чтобы сохранить Сербию как нашего союзника на Балканах, помочь этой стране.