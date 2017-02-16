Соединение, которое традиционно считалось важным для профилактики рахита, показало хороший результат и в предупреждении острых респираторных заболеваний.

Исследователи из Массачусетского госпиталя общего профиля в Бостоне (США) провели анализ ранее опубликованных работ, изучавших состояние лиц, принимавших витамин D. В результате они пришли к выводу, что его приём защищает от гриппа и простуды. Это довольно неожиданно, поскольку обычно считается, что данный витамин помогает росту мышц и костей, а его роль в борьбе с другими заболеваниями известна меньше. Соответствующая статья опубликована в British Medical Journal.

Авторы изучили результаты 25 различных исследований, в которых приняли участие 11 321 человек в возрасте до 95 лет. Для 10 933 из них сохранились полные данные по приёму ими витамина D2 и D3. Его назначали людям, имевшими проблемы с дефицитом мышечной массы, лишним весом и качеством костей. Приём данного витамина часто рекомендуют в пожилом возрасте при проблемах с мышечной массой, поскольку считается, что данный витамин помогает её поддерживать. Попутно исследования фиксировали наличие у принимавших витамины лиц острых респираторных заболеваний.

Витамин D при ежедневном приёме снижал вероятность гриппа и простуды вдвое, а для тех, кто испытывал в нём дефицит — втрое Фото: © East News

Как оказалось, приём всех форм витамина D снижал их риск. Эффект наблюдался даже при его употреблении раз в неделю. Однако выше всего он был при ежедневном приёме. У таких пациентов вероятность заболевания снижалась в среднем в два раза. Ярче всего эффект был у тех, кто начинал приём витамина на фоне его явно выраженного дефицита. Для них вероятность заболеть снижалась примерно втрое. Такой дефицит типичен для пожилых и тех, кто мало бывает под прямыми солнечными лучами на открытом воздухе.