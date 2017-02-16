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Опубликовано 16 февраля 2017, 16:57

Крупный порносайт создал киберспортивную команду по Overwatch

Кадр видео &ldquo;Новости от разработчиков | Браузер матчей (русские субтитры)&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Новости от разработчиков | Браузер матчей (русские субтитры)”. Скриншот © L!FE

Крупный порносайт YouPorn решил вернуться на сцену киберспортивных турниров с новой командой.

Сайт YouPorn объявил о создании киберспортивной команды, которая будет принимать участие в различных турнирах по сетевому шутеру Overwatch от Blizzard. Игроки YouPorn дебютируют на мероприятии Montpellier Esports Show в конце этого месяца.

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Порносайт YouPorn создал киберспортивную команду по Overwatch

Скриншот © L!FE

Это не первая попытка YouPorn влиться в сцену киберспорта. В апреле прошлого года киберспортивная лига ESL дисквалифицировала команду сервиса из-за своей политики, запрещающей рекламу в том числе порнографических ресурсов. Тогда YouPorn предложили вернуться на особых условиях, переименовав свой состав, но компанию это не устроило.

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Станислав Погорский
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