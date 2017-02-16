Крупный порносайт создал киберспортивную команду по Overwatch
Кадр видео “Новости от разработчиков | Браузер матчей (русские субтитры)”. Скриншот © L!FE
Крупный порносайт YouPorn решил вернуться на сцену киберспортивных турниров с новой командой.
Сайт YouPorn объявил о создании киберспортивной команды, которая будет принимать участие в различных турнирах по сетевому шутеру Overwatch от Blizzard. Игроки YouPorn дебютируют на мероприятии Montpellier Esports Show в конце этого месяца.
Порносайт YouPorn создал киберспортивную команду по Overwatch
Скриншот © L!FE
Это не первая попытка YouPorn влиться в сцену киберспорта. В апреле прошлого года киберспортивная лига ESL дисквалифицировала команду сервиса из-за своей политики, запрещающей рекламу в том числе порнографических ресурсов. Тогда YouPorn предложили вернуться на особых условиях, переименовав свой состав, но компанию это не устроило.