Мультиплеер на PS4 временно станет бесплатным

Компания Sony объявила о проведении акции на следующей неделе, во время которой мультиплеер на PS4 будет бесплатным.

С 22 по 26 февраля этого года сетевая игра на консоли PS4 будет доступна даже тем, кто не оплатил подписку PS Plus.

Мультиплеер в играх для PS4 станет бесплатным на несколько дней

Обычно для игры с другими пользователями в сетевых режимах требуется активная подписка PS Plus. Бесплатный мультиплеер доступен лишь в условно-бесплатных проектах, а в играх вроде Destiny часть сетевых возможностей блокируются без подписки.

Подписка PS Plus для российского региона стоит 449, 999 и 3199 рублей за один, три и двенадцать месяцев соответственно.