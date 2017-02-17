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Опубликовано 17 февраля 2017, 04:26

Мультиплеер на PS4 временно станет бесплатным

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Компания Sony объявила о проведении акции на следующей неделе, во время которой мультиплеер на PS4 будет бесплатным.

С 22 по 26 февраля этого года сетевая игра на консоли PS4 будет доступна даже тем, кто не оплатил подписку PS Plus.

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Мультиплеер в играх для PS4 станет бесплатным на несколько дней

Фото: © EAST NEWS

Обычно для игры с другими пользователями в сетевых режимах требуется активная подписка PS Plus. Бесплатный мультиплеер доступен лишь в условно-бесплатных проектах, а в играх вроде Destiny часть сетевых возможностей блокируются без подписки.

Подписка PS Plus для российского региона стоит 449, 999 и 3199 рублей за один, три и двенадцать месяцев соответственно.

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Станислав Погорский
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