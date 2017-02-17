Женская игромания — как алкоголизм

Девушка-геймер — влажная мечта всех подростков. Каждый из них хочет встречаться с девушкой, которая и мид отстоит, и с AWP длину прикроет. Но на практике девушка-геймер имеет огромное количество минусов, несовместимых с романтическими отношениями.

Искусственная вагина — не выход

Секс с девушкой-задротом — мифический зверь. Его никто не видел, но говорят, что он существует. Мой собственный опыт развеял эту легенду. Всё начиналось с милого цветочно-конфетного периода, походов в кино, я даже с родителями успел познакомиться. Но, как только дело дошло до совместной жизни, я понял, что попал в капкан.

Возвращаясь измотанным с работы, я попадал в квартиру, где единственным источником света был монитор компьютера, на котором разворачивался штурм "Души дракона" — финального рейда World of Warcraft: Cataclysm. Крики про очередной трай Смертокрыла до сих пор навещают меня в кошмарных снах. Но самым абсурдным был факт того, что, когда я просыпался, моя возлюбленная только заканчивала свои виртуальные похождения и валилась спать. Все разговоры о том, что было бы неплохо найти работу и уменьшить время, проводимое за MMORPG, заканчивались скандалами и слезами. Меня хватило на год, после чего я решил съехать.

Еда сама себя не приготовит

Как известно, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Вы можете с пеной у рта доказывать, что это не так. Но практика показывает, что сытый мужик — довольный мужик. Он оттрубил весь день в офисе или вернулся со смены на заводе — неважно. Он устал, и единственное желание — горячий борщ со сметаной или домашние котлеты. А вы, уставившись в монитор или телевизор, уничтожаете очередную толпу монстров.

А если девушка-геймер придерживается определённых взглядов относительно питания, то вы окажетесь в настоящем аду. Забудьте про стейки — пророщенная пшеница и оладья из картошки станут вашими постоянными спутниками. Но подумайте дважды, долго ли вы протянете на такой диете? Тем более что даже эти мнимые продукты питания будут с вами, лишь когда у неё хорошее настроение.

Квартира сама себя не уберёт

Существует стереотип, что мужчина — не самое чистоплотное животное. Закидывая носки на люстру и бросая грязные штаны в углу комнаты, он действительно испытывает эстетическое удовольствие. И купировать это можно только кнутом и пряником. Но воспитательный процесс требует времени. Вы либо убиваете босса, либо боретесь за чистоту в квартире.

А если задротство вошло в финальную стадию, женщина даст фору по превращению квартиры в настоящую лисью нору даже самым продвинутым экспертам в этом деле. Только бюстгальтеры и стринги, валяющиеся по всей квартире, и тюбики с косметикой, которые хрустят у вас под ногами, — звучит забавно лишь на словах. Практика показывает, что квартира девушки-задрота — настоящая медвежья берлога, и, поверьте, живёт в ней далеко не плюшевый мишутка.

В итоге я категорически против того, чтобы девушки были геймерами в полном понимании этого слова. Хочешь поиграть в приставку — пожалуйста, но сначала помой посуду.