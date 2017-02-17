Объявлена дата выхода ремейка культовой трилогии Crash Bandicoot

Сборник под названием Crash Bandicoot N. Sane Trilogy будет включать в себя три культовых экшен-платформера от студии Naughty Dog: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back и Crash Bandicoot: Warped. Каждая игра была целиком переделана под современные стандарты графики.