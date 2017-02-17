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Опубликовано 17 февраля 2017, 10:04

Объявлена дата выхода ремейка культовой трилогии Crash Bandicoot

Кадр видео: youtube/Activision

Кадр видео: youtube/Activision

Sony объявила официальную дату выхода сборника обновлённых игр из классической трилогии Crash Bandicoot.

Сборник под названием Crash Bandicoot N. Sane Trilogy будет включать в себя три культовых экшен-платформера от студии Naughty Dog: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back и Crash Bandicoot: Warped. Каждая игра была целиком переделана под современные стандарты графики.

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Обновлённая трилогия игр Crash Bandicoot выйдет на PS4 в июне

Для сборника заявлена поддержка более мощной версии консоли PS4 Pro, 4K-разрешения, а также игры будут снабжены обновлённой системой сохранений в контрольных точках.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy выйдет на PS4 30 июня этого года.

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Станислав Погорский
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