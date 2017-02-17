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Опубликовано 17 февраля 2017, 05:42

Анонсирован экшен про ограбления Payday 3

Фото: &copy;&nbsp;ru.payday.wikia.com

Фото: © ru.payday.wikia.com

Студия Starbreeze официально анонсировала разработку триквела серии экшенов Payday.

Starbreeze подтвердила, что Payday 3 действительно в разработке, хотя публика увидит игру ещё совсем не скоро. По словам разработчика, сейчас проект находится на стадии утверждения дизайна игровых механик.

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Payday 3 официально подтверждена

Фото: © ru.payday.wikia.com

По словам босса компании Overkill Бу Андерссона, издающей Payday 2, разработчики не спешат с триквелом и собираются выделить на его разработку столько времени, сколько посчитают нужным. Payday 3 "выйдет тогда, когда она будет готова". Возможно, в ближайшем будущем фанаты услышат какие-то подробности проекта, но и на это особо рассчитывать не стоит.

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