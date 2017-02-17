Анонсирован экшен про ограбления Payday 3
Студия Starbreeze официально анонсировала разработку триквела серии экшенов Payday.
Starbreeze подтвердила, что Payday 3 действительно в разработке, хотя публика увидит игру ещё совсем не скоро. По словам разработчика, сейчас проект находится на стадии утверждения дизайна игровых механик.
Payday 3 официально подтверждена
По словам босса компании Overkill Бу Андерссона, издающей Payday 2, разработчики не спешат с триквелом и собираются выделить на его разработку столько времени, сколько посчитают нужным. Payday 3 "выйдет тогда, когда она будет готова". Возможно, в ближайшем будущем фанаты услышат какие-то подробности проекта, но и на это особо рассчитывать не стоит.