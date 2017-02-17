Анонсирован экшен про ограбления Payday 3

Starbreeze подтвердила , что Payday 3 действительно в разработке, хотя публика увидит игру ещё совсем не скоро. По словам разработчика, сейчас проект находится на стадии утверждения дизайна игровых механик.

По словам босса компании Overkill Бу Андерссона, издающей Payday 2, разработчики не спешат с триквелом и собираются выделить на его разработку столько времени, сколько посчитают нужным. Payday 3 "выйдет тогда, когда она будет готова". Возможно, в ближайшем будущем фанаты услышат какие-то подробности проекта, но и на это особо рассчитывать не стоит.