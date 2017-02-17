Humble Bundle отдаёт более 50 игр за небольшую цену

Сайт Humble Bundle сейчас продаёт комплект из более пяти десятков игр по низкой цене.

Комплект получил название Humble Freedom Bundle. Он включает в себя более 50 игр для PC, а также электронные и аудиокниги на английском языке. Общая стоимость предложенных продуктов оценивается более чем в 600 долларов, но получить всё можно, заплатив от 30 долларов.

Humble Bundle продаёт комплект с более чем 50 играми за небольшую цену

Суммарно пользователи пожертвовали уже более 4,8 миллиона долларов — в честь этого в комплект добавили 16 игр. До окончания акции осталось менее 4 суток.

На этот раз тематикой Bundle была выбрана свобода — все собранные деньги пойдут в благотворительные организации, борющиеся за права человека. В частности, речь идёт о поддержании иммигрантов в США, переживающих сейчас нелёгкие времена.

Humble Bundle сообщает, что комплект ещё может пополниться — если вы приобрели Freedom Bundle, то получите и дополнительные игры, книги и другое.