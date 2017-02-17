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Опубликовано 17 февраля 2017, 06:33

Humble Bundle отдаёт более 50 игр за небольшую цену

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Сайт Humble Bundle сейчас продаёт комплект из более пяти десятков игр по низкой цене.

Комплект получил название Humble Freedom Bundle. Он включает в себя более 50 игр для PC, а также электронные и аудиокниги на английском языке. Общая стоимость предложенных продуктов оценивается более чем в 600 долларов, но получить всё можно, заплатив от 30 долларов.

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Humble Bundle продаёт комплект с более чем 50 играми за небольшую цену

Фото: © L!FE

Суммарно пользователи пожертвовали уже более 4,8 миллиона долларов — в честь этого в комплект добавили 16 игр. До окончания акции осталось менее 4 суток.

На этот раз тематикой Bundle была выбрана свобода — все собранные деньги пойдут в благотворительные организации, борющиеся за права человека. В частности, речь идёт о поддержании иммигрантов в США, переживающих сейчас нелёгкие времена.

Humble Bundle сообщает, что комплект ещё может пополниться — если вы приобрели Freedom Bundle, то получите и дополнительные игры, книги и другое.

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Станислав Погорский
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