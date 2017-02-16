Верховный суд Нью-Йорка разрешил Линдси Лохан обжаловать иск к создателям GTA V
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Актриса утверждала, что в видеоигре незаконно использовался её образ, но суд первой инстанции проиграла.
Верховный суд штата Нью-Йорк разрешил актрисе Линдси Лохан обжаловать приговор по её иску к одному из создателей известной компьютерной игры Grand Theft Auto V — компании Take-Two Interactive.
Напомним, скандальная голливудская актриса обвиняла американскую компанию в незаконном использовании её образа — шляпы, солнцезащитных очков, причёски и джинсовых шорт. Однако после двух лет тяжб манхэттенский суд решил, что претензии звезды ничем не обоснованы.
Теперь же Линдси Лохан получила право обжаловать не устроившее её решение суда.