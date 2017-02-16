Верховный суд Нью-Йорка разрешил Линдси Лохан обжаловать иск к создателям GTA V

Актриса утверждала, что в видеоигре незаконно использовался её образ, но суд первой инстанции проиграла.

Верховный суд штата Нью-Йорк разрешил актрисе Линдси Лохан обжаловать приговор по её иску к одному из создателей известной компьютерной игры Grand Theft Auto V — компании Take-Two Interactive.

Напомним, скандальная голливудская актриса обвиняла американскую компанию в незаконном использовании её образа — шляпы, солнцезащитных очков, причёски и джинсовых шорт. Однако после двух лет тяжб манхэттенский суд решил, что претензии звезды ничем не обоснованы.