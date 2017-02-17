СМИ: Народные избранники получат по 700 тысяч на автомобильный проезд в регионах
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Согласно решению совета Думы, парламентарии в своих поездках по субъектам РФ смогут пользоваться автомобильным транспортом бесперебойно.
Депутаты Госдумы в поездках по российским регионам будут обеспечены транспортом в любой день, а не только в региональную неделю, как раньше. Об этом со ссылкой на вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева рассказывают "Известия", добавив, что ежегодные расходы по этой статье могут возрасти до 700 тысяч в год на каждого народного избранника.
Сейчас машины им предоставляют региональные власти, и такая обязанность возникает у них только в течение одной недели в месяц, когда парламентарии присутствуют в субъектах. Но депутаты часто уезжают на встречи с избирателями, а также иные мероприятия и в другое время, и в этом случае за наём автомобиля им приходится платить из своего кармана.
Как сообщил Лебедев, вопрос транспортного обеспечения поднимался на совете Думы в рамках утверждения бюджетной сметы Госдумы на 2017 год. Спикер палаты пообещал, что в регионы поступит извещение о том, что депутат имеет право пользоваться машинами весь месяц, в любой день.
В бюджете в настоящее время на обеспечение автотранспортом на каждого депутата заложен лимит в 300 тысяч рублей в год. Часть денег удаётся сэкономить из разных статей сметы, и это позволяет перераспределять средства.
К концу года сумму, по словам собеседника "Известий", удастся увеличить вдвое из средств, которые могут быть либо сэкономлены палатой, либо получены дополнительно. Каждый парламентарий, таким образом, сможет рассчитывать примерно на 700 тысяч в год.