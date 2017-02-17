СМИ: Народные избранники получат по 700 тысяч на автомобильный проезд в регионах

Согласно решению совета Думы, парламентарии в своих поездках по субъектам РФ смогут пользоваться автомобильным транспортом бесперебойно.

Депутаты Госдумы в поездках по российским регионам будут обеспечены транспортом в любой день, а не только в региональную неделю, как раньше. Об этом со ссылкой на вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева рассказывают "Известия", добавив, что ежегодные расходы по этой статье могут возрасти до 700 тысяч в год на каждого народного избранника.

Сейчас машины им предоставляют региональные власти, и такая обязанность возникает у них только в течение одной недели в месяц, когда парламентарии присутствуют в субъектах. Но депутаты часто уезжают на встречи с избирателями, а также иные мероприятия и в другое время, и в этом случае за наём автомобиля им приходится платить из своего кармана.

Как сообщил Лебедев, вопрос транспортного обеспечения поднимался на совете Думы в рамках утверждения бюджетной сметы Госдумы на 2017 год. Спикер палаты пообещал, что в регионы поступит извещение о том, что депутат имеет право пользоваться машинами весь месяц, в любой день.

В бюджете в настоящее время на обеспечение автотранспортом на каждого депутата заложен лимит в 300 тысяч рублей в год. Часть денег удаётся сэкономить из разных статей сметы, и это позволяет перераспределять средства.