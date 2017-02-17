Россия рассчитается с долгами Советского Союза в этом году

Соглашение с Боснией и Герцеговиной будет подписано Минфином уже в ближайшие месяцы.

Подписание соглашения о погашении задолженности СССР на 125,2 миллиона долларов перед Боснией и Герцеговиной может состояться в ближайшие месяцы. Об этом газета "Известия" сообщает со ссылкой на источник в правительстве.

По информации издания, долг Советского Союза будет погашен до конца 2017 года. Урегулирование будет производиться из средств бюджета, предусмотренных специально для этих целей. По данным официальных документов Минфина, заложенная сумма составляет 512,3 миллиарда рублей.