Главным героем симулятора маньяка стал оперативник Василий
Студия Sobaka анонсировала новый экшен Redeemer — смесь God of War и Hotline Miami.
Главным героем игры Redeemer станет бывший оперативник Василий. В своё время он работал на крупнейшую военную корпорацию. После увольнения мужчине удалось сбежать в монастырь, расположенный в горах, чтобы начать жизнь заново, а после дать отпор врагам.
Русский оперативник стал главным героем игры
Главный герой провёл 20 лет, пытаясь оставить прошлое, однако в итоге за ним пришли бывшие коллеги по цеху.
Вместе с анонсом разработчики поделились трейлером, в котором продемонстрировали игровой процесс Redeemer.
Релиз нового экшена Redeemer запланирован на весну 2017 года. Игра будет доступна на ПК. В будущем разработчики планируют портировать её на консоли PlayStation 4 и Xbox One.