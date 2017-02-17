Главным героем симулятора маньяка стал оперативник Василий

Студия Sobaka анонсировала новый экшен Redeemer — смесь God of War и Hotline Miami.

Главным героем игры Redeemer станет бывший оперативник Василий. В своё время он работал на крупнейшую военную корпорацию. После увольнения мужчине удалось сбежать в монастырь, расположенный в горах, чтобы начать жизнь заново, а после дать отпор врагам.

Русский оперативник стал главным героем игры Кадр видео: youtube/Gambitious Digital Entertainment

Главный герой провёл 20 лет, пытаясь оставить прошлое, однако в итоге за ним пришли бывшие коллеги по цеху.

Вместе с анонсом разработчики поделились трейлером, в котором продемонстрировали игровой процесс Redeemer.