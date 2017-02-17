Blizzard анонсировала год Мамонта в Hearthstone

Популярная коллекционная карточная игра получит в скором времени крупное обновление.

Компания Blizzard объявила о скором начале нового сезона в игре Hearthstone: Heroes of Warcraft. Он получит название год Мамонта и начнётся с выходом первого крупного дополнения в 2017 году.

Год Мамонта начнётся в Hearthstone Фото: © battle.net

Как стало известно, карты из дополнения "Большой турнир", а также приключений "Лига исследователей" и "Чёрная гора" перейдут в вольный формат.

Также с началом нового сезона изменения ожидают и стандартный формат. Разработчики хотят добавить ряд карт в "Зал славы". В него попадут карты из классических и базовых наборов, которые были ранее изъяты из стандартного режима для перенесения в вольный.

Помимо этого, игрокам возместят полную стоимость за максимальное количество стандартных карт, находящихся в "Зале славы".