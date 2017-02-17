В Госдуме РФ предложили отправить на "Евровидение" хор Александрова и Кобзона

Такая идея пришла к заместителю председателя фракции "Справедливая Россия" Олегу Нилову.

Сегодня зампред "Справедливой России", депутат Госдумы РФ Олег Нилов предложил отправить на музыкальный конкурс "Евровидение-2017" Иосифа Кобзона и хор Александрова.

— Моё предложение: дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова на 9 мая в Киев, а если они откажут по каким-то там причинам, давайте примем соответствующие меры, — подчеркнул Нилов на пленарном заседании.