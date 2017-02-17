Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля 2017, 11:23

В Госдуме РФ предложили отправить на "Евровидение" хор Александрова и Кобзона

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Такая идея пришла к заместителю председателя фракции "Справедливая Россия" Олегу Нилову.

Сегодня зампред "Справедливой России", депутат Госдумы РФ Олег Нилов предложил отправить на музыкальный конкурс "Евровидение-2017" Иосифа Кобзона и хор Александрова.

— Моё предложение: дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова на 9 мая в Киев, а если они откажут по каким-то там причинам, давайте примем соответствующие меры, — подчеркнул Нилов на пленарном заседании.

Напомним, что Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после того, как в прошлом году певица Джамала одержала победу на этом конкурсе с песней "1944".

BannerImage
Сергей Асташов
  • Новости
  • Украина
  • В мире
  • Госдума
  • Евровидение
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar