В Госдуме РФ предложили отправить на "Евровидение" хор Александрова и Кобзона
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Такая идея пришла к заместителю председателя фракции "Справедливая Россия" Олегу Нилову.
Сегодня зампред "Справедливой России", депутат Госдумы РФ Олег Нилов предложил отправить на музыкальный конкурс "Евровидение-2017" Иосифа Кобзона и хор Александрова.
— Моё предложение: дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова на 9 мая в Киев, а если они откажут по каким-то там причинам, давайте примем соответствующие меры, — подчеркнул Нилов на пленарном заседании.
Напомним, что Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после того, как в прошлом году певица Джамала одержала победу на этом конкурсе с песней "1944".