Эротический журнал по Overwatch закрыли по просьбе правообладателей

Интернет-журнал Playwatch был аналогом популярного Playboy, только с персонажами игры Overwatch.

Созданный фанатами многопользовательского шутера Overwatch интернет-журнал Playwatch закрыли из-за нарушения авторских прав. Создатели журнала получили уведомление от агентства, представляющего интересы компании Blizzard, разработчика игры.

Аналог Playboy по игре Overwatch закрыли Фото: © twitter.com/Game Club & Pub

На страницах журнала Playwatch публиковались шуточные материалы, связанные с героями Overwatch, интервью с косплеерами, а также рисунки эротического характера.

Предполагается, что Blizzard приняла такое решение после запуска авторами журнала страницы на Patreon. Фанаты хотели таким образом получать прибыль с проекта. За один выпуск удалось заработать 63 доллара.