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Опубликовано 17 февраля 2017, 11:00

Эротический журнал по Overwatch закрыли по просьбе правообладателей

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Интернет-журнал Playwatch был аналогом популярного Playboy, только с персонажами игры Overwatch.

Созданный фанатами многопользовательского шутера Overwatch интернет-журнал Playwatch закрыли из-за нарушения авторских прав. Создатели журнала получили уведомление от агентства, представляющего интересы компании Blizzard, разработчика игры.

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Аналог Playboy по игре Overwatch закрыли

Фото: © twitter.com/Game Club & Pub

На страницах журнала Playwatch публиковались шуточные материалы, связанные с героями Overwatch, интервью с косплеерами, а также рисунки эротического характера.

Предполагается, что Blizzard приняла такое решение после запуска авторами журнала страницы на Patreon. Фанаты хотели таким образом получать прибыль с проекта. За один выпуск удалось заработать 63 доллара.

Авторы журнала обратились к Blizzard с просьбой разрешить дальше заниматься их творением. Ответа пока не поступило.

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Сергей Сурепин
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