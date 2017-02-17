Госдума досрочно лишила мандатов Александра Меткина и Николая Любимова

Государственная дума сегодня досрочно прекратила депутатские полномочия двух членов "Единой России": Александра Меткина и Николая Любимова. Такое решение было принято на пленарном заседании.

Николай Любимов не сможет выполнять функции депутата в связи с тем, что он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.

Александр Меткин на приёме у президента РФ. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Александр Меткин получил предложение на своём прежнем месте работы в Краснодарском крае и решил вернуться туда.