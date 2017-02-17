Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля 2017, 14:07

Госдума досрочно лишила мандатов Александра Меткина и Николая Любимова

Александр Меткин. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Александр Меткин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Государственная дума сегодня досрочно прекратила депутатские полномочия двух членов "Единой России": Александра Меткина и Николая Любимова. Такое решение было принято на пленарном заседании.

Николай Любимов не сможет выполнять функции депутата в связи с тем, что он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.

Александр Меткин на приёме у президента РФ. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Александр Меткин на приёме у президента РФ. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Александр Меткин получил предложение на своём прежнем месте работы в Краснодарском крае и решил вернуться туда.

Александр Меткин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Александр Меткин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar