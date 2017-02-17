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Опубликовано 17 февраля 2017, 13:48

FlatOut 4: Total Insanity выйдет на ПК

Фото: &copy; Wikipedia.org

Фото: © Wikipedia.org

Новый автомобильный симулятор, в котором необходимо всё разрушать, не пройдёт мимо персонального компьютера.

Студия Kylotonn Games совместно с издателем Strategy Fist объявили о выпуске FlatOut 4: Total Insanity на ПК. Ранее было известно, что игра выйдет только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

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Разрушать авто в FlatOut 4 можно будет на ПК

Фото: © Wikipedia.org

Игра будет доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam. ПК-версия получит соответствующие элементы вроде достижений и коллекционных карточек. Разработчики пообещали по максимуму использовать все технические возможности персональных компьютеров.

В новой части FlatOut игрокам предложат соревноваться как в онлайновых, так и офлайновых заездах. Нам предложат 27 автомобилей различных классов, 20 гоночных треков и полностью разрушаемое окружение. Каждый автомобиль можно будет настроить по собственному усмотрению.

Релиз FlatOut 4: Total Insanity запланирован на апрель 2017 года.

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Сергей Сурепин
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