FlatOut 4: Total Insanity выйдет на ПК

Новый автомобильный симулятор, в котором необходимо всё разрушать, не пройдёт мимо персонального компьютера.

Студия Kylotonn Games совместно с издателем Strategy Fist объявили о выпуске FlatOut 4: Total Insanity на ПК. Ранее было известно, что игра выйдет только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

Разрушать авто в FlatOut 4 можно будет на ПК Фото: © Wikipedia.org

Игра будет доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam. ПК-версия получит соответствующие элементы вроде достижений и коллекционных карточек. Разработчики пообещали по максимуму использовать все технические возможности персональных компьютеров.

В новой части FlatOut игрокам предложат соревноваться как в онлайновых, так и офлайновых заездах. Нам предложат 27 автомобилей различных классов, 20 гоночных треков и полностью разрушаемое окружение. Каждый автомобиль можно будет настроить по собственному усмотрению.