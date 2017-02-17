В Госдуме проголосовали против законопроекта "об образовании для всех"

Напомним, в конце января проект нового документа представил депутат КПРФ и первый зампред комитета по образованию Олег Смолин.

17 февраля депутаты Госдумы проголосовали против законопроекта "об образовании для всех", согласно которому предлагалось поднять зарплату учителей, ввести льготы на оплату детских садов и сделать сдачу ЕГЭ добровольной.

В процессе обсуждения законопроекта в дискуссию с депутатом Смолиным вступил председатель комитета ГД по образованию Вячеслав Никонов.

— Прошлый закон об образовании мы принимали 8 лет. Сейчас нам предлагают всё разрушить и начать обсуждать заново. Кому это надо? И что же это за законопроект — "образование для всех"? Комитет составил 14 страниц замечаний, — сказал Вячеслав Никонов.