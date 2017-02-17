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Регион
Опубликовано 17 февраля 2017, 18:28

Bloomberg: Словения предпочла видеть Россию в качестве военного партнёра

Фото: &copy; Flickr/Luigi Rosa

Фото: © Flickr/Luigi Rosa

Агентство Bloomberg со ссылкой на опрос службы Gallup, опубликованный непосредственно перед ежегодной встречей по безопасности в Мюнхене, сообщает, что в случае, если Словения окажется вовлечённой в конфликт, то она предпочитает оказаться на стороне России.

Также отмечается, что лишь 9% респондентов предпочли бы оказаться на одной стороне с Великобританией. В то же время опрос показал и внутренние противоречия альянса: Болгария и Греция, к примеру, видят наибольшую угрозу для себя в лице Турции, несмотря на то что она также является членом Североатлантического альянса. Подчёркивается, что эти страны не могут рассчитывать на содействие НАТО в случае вооружённого конфликта и смотрят в сторону России.

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Дмитрий Булгару
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