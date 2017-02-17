Покемоны снова захватывают смартфоны

Владельцам смартфонов в Японии уже весной этого года придётся снова поймать их всех.

Студия The Pokemon Company анонсировала новую игру про покемонов для смартфонов. Новый проект получил название Hanero! Koiking. Игра будет посвящена покемону мэджикарпу — рыбе, ставшей мемом.

Новая игра про покемонов выйдет в этом году Фото: © neo-bros.wikia.com

Реклама игры Hanero! Koiking выполнена в виде сайта-газеты. На её страницах нам показывают изображения со следами, имеющими форму покемонов. Следы обнаружил молодой рыбак — посреди города расположились две большие ямы 90 сантиметров шириной.

Игра Hanero! Koiking станет доступна уже весной этого года для владельцев iOS- и Android-устройств. Пока речь идёт лишь о японском релизе. Дата выхода в Европе не называется.