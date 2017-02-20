Судьба хитов эпохи "Денди". Во что мы играли 25 лет назад

Duck Hunt

В детстве мы называли эту игру "Утиный тир" вопреки официальному названию "Охота на уток". Для того чтобы играть в Duck Hunt, был необходим световой пистолет Zapper, совместимый с приставкой. Надо ли говорить, что "отечественные" кустарные подделки светового пистолета обладали никакущей точностью и вместо желаемого результата приводили к фрустрации? Но это не мешало детишкам играть в свой, возможно, первый видеоигровой тир. И, разумеется, в воспоминаниях до сих пор предстаёт эта собака, нагло смеявшаяся над игроком и его неудачами. Жаль, что игра не предусматривала возможности хоть как-то поставить пса-задиру на место.

Duck Hunt произвела серьёзный резонанс и стала важным источником вдохновения для таких серий, как Virtua Cop и Mad Dog McCree, переиздавалась для современных консолей (например, для Wii U) и даже получила мощную отсылку в фильме "Пиксели" с Адамом Сэндлером. Элементы "Охотника на уток" присутствуют в сборниках серии Wii Play и файтингах Super Smash Bros. Любая старенькая игра может только мечтать о подобной пенсии. Да и, в конце концов, открыто смеявшуюся над игроком Duck Hunt собаку забыть невозможно даже спустя столько лет.

Battle City

Эту игру в России помнят, знают и любят под именем "Танчики". С ней связана интересная история — экшен с видом сверху официально вышел только в Японии, так что ни Северная Америка, ни Европа о нём толком не узнали. В России широкое распространение получила не оригинальная Battle City, а её модифицированная версия Tank 1990 от пиратов-бракоделов Yanshan Soft, которую отличал ряд улучшений геймплея и расширенные возможности редактора карт. Это не отменяет того, что запомнили именно пиратский "хак", который был практически на всех картриджах-многоигровках.

Издавшая игру Namco не смогла грамотно развивать бренд. Да, проект перенесли на Game Boy, Wii и Wii U, но только для Японии. Для японского рынка был сделан прямой сиквел Tank Force, не снискавший особой популярности, а затем серию переосмыслили и перезагрузили в виде кооперативного экшена Tank! Tank! Tank!. Последняя вышла на Wii U в 2012 году во всём мире, однако сейчас о ней вспомнят единицы, в отличие от Battle City, которая по-прежнему жива благодаря планшетам и смартфонам. Сложно поверить, но в России игра вновь всплыла в 2011 году в виде пиратской версии для телефонов под управлением iOS и Android, которая умело наживается на ностальгии.

Chip and Dale: Rescue Rangers

Стоит только произнести волшебную фразу "Чип и Дейл спешат на помощь", как в памяти всплывает целый ряд ассоциативно-ностальгических вещей — мультфильмы Disney по первому каналу в "Дисней-клубе", мышь Рокфор с его возгласом "Сы-ы-ы-ыр!" и две части замечательного платформера от Capcom, которые были в коллекции чуть ли не каждого владельца NES. Точнее, простите, конечно же, "Денди". Мультсериал обеспечил игре широкую популярность, и особенно в России запомнили вторую часть — ту, где можно было взять напарника на руки и жёстко швырнуть во врага.

После релиза двух частей Chip and Dale Rescue Rangers её авторы переключились на другие платформеры — Capcom сделала их превеликое множество, но поддержали серию, как в случае с Tank 1990, пираты. Тайваньская компания Gametec выпустила без всяких лицензий игру со знакомыми персонажами Squirrel King, считающуюся неофициальным (и незаконным!) сиквелом к дилогии с "Денди". Вторую жизнь серия про двух бурундуков обрела уже в 2010 году с релизом одноимённой мобильной игры. Об одном мечтаем — чтобы ретроплатформер однажды получил такое же переиздание, которого удостоилась Duck Tales.

Super Mario Bros.

Сигэру Миямото и компания Nintendo не сразу осознали, что создали одну из главных видеоигр на все времена — легендарную Super Mario Bros. Или просто "Марио", как без обиняков называют эту серию по имени её главного героя, прыгучего водопроводчика. Миямото открыл в 1985 году рецепт успеха, которым компания не перестаёт пользоваться до сих пор.

Наследие Super Mario Bros. действительно живо до сих пор. Nintendo породила множество сериалов про Марио и его друзей в самых разных жанрах, включая файтинги и симуляторы футбола. В прошлом году персонаж отметил 35-летие активной деятельности, а Super Mario Bros. получила рекордное количество переизданий и перевыпусков — даже больше, чем "Тетрис", при этом про старую Mario Bros. никто уж и не вспомнит. Между прочим, в конце 2017 года выходит новая часть в хорошо знакомой вселенной — Super Mario Odyssey для консоли Nintendo Switch.

Darkwing Duck

Платформер о приключениях Чёрного Плаща в целом повторяет успех других игр, созданных по мультфильмам Disney — игр про Аладдина, Короля Льва, Чипа и Дейла. Опять-таки, как в случае с большинством проектов нашей подборки, Darkwing Duck оказалась куда более популярной в России, нежели в Штатах или Европе. Как следствие — никаких сиквелов, приквелов и спин-оффов не выпускалось. Если, конечно, не причислять к таковым фанатскую работу русского программиста Серджи, выпустившего в 2016 году бета-версию сиквела. Сейчас автор продолжает приводить свою игру в порядок для горстки энтузиастов.

К сожалению, ныне Darkwing Duck оказалась всеми забыта, и во многом это вина её издателя Capcom. Компания предпочла развивать другие серии платформеров — Mega Man и Ghosts 'n' Goblins, а старина ЧП оказался не у дел.

Disney’s Aladdin

Нельзя пройти мимо платформера про Аладдина, который долгое время был объектом зависти всех тех детей, у которых были восьмибитные приставки. Так получилось, что Disney’s Aladdin официально вышла только на "16-битках" — Super Nintendo и Sega Mega Drive. Тем не менее, как и в случае с игрой The Lion King по другому популярному мультику Disney, ушлые пираты портировали проект на "Денди", и русские дети могли наслаждаться почти той же самой игрой, как владельцы более мощных консолей. Это один из немногих примеров так называемого даунгрейда — случая, когда игру заведомо ухудшают, чтобы портировать на старую и более слабую приставку.

Приключения босяка Аладдина стали популярными не только в мире анимации, но и видеоигр. Всего серия насчитывает семь игр, последняя из которых, Disney’s Aladdin in Nasira’s Revenge, вышла в 2000 году. Сейчас многие считают серию Prince of Persia современным переосмыслением старого платформера, но это ошибочное мнение: "Принц Персии" появился за 4 года до первой игры с участием Аладдина. Такая вот путаница.

Yie Ar Kung-Fu

Компанию Konami у нас в 90-е лучше всего знали по двум проектам — беспощадному и до боли жестокому боевику Contra, а также по файтингу Yie Ar Kung-Fu. Эти проекты прославились своей чрезмерной сложностью и ярко выраженной "мужиковостью". Файтинг Yie Ar Kung-Fu был создан в эпоху, когда игры про Брюса Ли уже стали трендом, а боевые искусства были в расцвете своей популярности. В Konami объединили эти вещи, назвали главного героя Ли (Lee) и отправили покорять аркадные автоматы.

В итоге игра вышла на ПК и ряде консолей, получила чуть менее успешный сиквел в 1986-м и стала главной причиной, побудившей японцев из Capcom на создание собственного файтинга — Street Fighter. Как вы наверняка знаете, Street Fighter уже разменял пять номерных частей и получил большое количество ответвлений в виде комиксов, книг и вспомогательных игр.

Contra

В феврале сериал Contra празднует тридцатилетие — юбилей по меркам видеоигр весьма серьёзный. При одном только взгляде на скриншот из игры у геймера из девяностых сразу же звучит в голове знакомая "титульная" мелодия, а геймпад так и просится в руки — нет времени объяснять, надо крошить безликих солдат и пришельцев! Боевик-платформер вышел не менее удачным, чем Super Mario Bros. 2, и в итоге получил массу переизданий и аж тринадцать консольных игр, входящих в официальную хронологию.

Для первой части создатели игры взяли три популярных символа — Арнольда Шварценеггера из фильма "Хищник", Сильвестра Сталлоне из "Рэмбо" и инопланетных монстров, явно вдохновлённых фильмом "Чужие". Дуэт из двух мускулистых ребят прошёл испытание временем — война против террористического синдиката "Красный сокол" остаётся до сих пор актуальной. Konami перевела серию на мобильные платформы и слот-машины патинко, поэтому её лучшие времена, конечно, позади, хотя японских игроков даже такое положение вещей вполне устраивает.

Ninja Gaiden

Серия Ninja Gaiden входит во все топы самых хардкорных игр в истории. Фактически это двухмерная Dark Souls с видом сбоку и столь же нетолерантным отношением к игроку. В 80-е название трилогии Ninja Gaiden стало нарицательным для запредельно сложных игр, которые давали прикурить даже таким хитам, как Contra. На "Денди" были все три части, но из-за пиратской обработки в первой же части был критический баг, не позволявший задействовать важный бонус. И оттого для отечественных игроков этот выпуск стал особенно сложным.

В 2004 году серию возродили под тем же названием, выпустив Ninja Gaiden нового поколения. В итоге вышло две трилогии — классическая времён Nintendo Entertainment System и современная, заглянувшая на консоли семейств Xbox и PlayStation. Высочайшая сложность, заданная ещё в 1988 году, из новых выпусков никуда не исчезла.

Mortal Kombat 2 Special

На сладкое — необычный случай популярной пиратки от Steepler. Официально драки из серии Mortal Kombat не выходили на NES. Но "Денди" не NES, и поэтому в России активно продавалось особое издание игры под названием Mortal Kombat 2 Special. У него было несколько особенностей: упрощённая графика и скудные анимации персонажей, доступ к боссам со старта (Шао Кану и Кинтаро под именем Горо), ограниченное количество упрощённых мелодий. Картридж был оформлен в стиле лицензии, поэтому игроки в те стародавние времена даже не подозревали, что используют контрафакт. Такой вот парадокс — фирменная пиратская версия, хит продаж во всех магазинах "Денди".

Сегодня серия Mortal Kombat продолжает своё активное развитие и скоро отметит 25-летие. Файтинги Mortal Kombat 9 и Mortal Kombat X пользуются в России заслуженным успехом и становятся хитами любой игровой вечеринки. Если хочется приобщиться к игре, то лучше всего обратить внимание на Mortal Kombat XL — самое полное издание с бонусными бойцами из двух дополнительных сезонов.

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"Дендимания" в России — вполне реальное явление, ведь когда-то популярность этой консоли и её вариаций превышала даже самые смелые чаяния. Мы вспомнили лучшие и самые важные игры именно для России. Многие из этих проектов не утратили своей актуальности и живы поныне. Что интересно, вариации Dendy до сих пор уверенно продаются в различных интернет-магазинах, а Nintendo официально выпустила в ноябре 2016 года консоль NES Classic Mini со встроенными играми той самой эпохи. Это именно та штука, которая замечательно утоляет ностальгию по оставшемуся в 90-х детству.