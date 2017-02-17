Вы вообще разницу между мужчинами и женщинами видите?

Надеюсь, для главного редактора портала об играх не секрет, что основную аудиторию всех компьютерных игр составляют мужчины? Вы, уважаемый Максим Иванов, надеюсь, пишете гневные письма в Blizzard и EA Sports о том, что они унижают женщин, не реагируя на их интересы и запросы?

У меня была одна знакомая. Её хлебом не корми, дай сесть за компьютер и поиграть в Sims, ещё в тот, первый. На мой взгляд, абсолютно бессмысленный. Но претензий никаких: всё понятно, она играет в куклы, какая разница, где эти куклы находятся — у неё в руках или на экране компьютера. Ей не было разницы, мне тоже.

Может, я открою какой-то секрет, если скажу, что мальчиков, а затем и мужчин, в принципе интересует чуть больше вещей, чем женщин? Нас интересует эта чёртова опостылевшая политика, и мы играем в стратегии разного рода. Нас, опять же, чёртова экономика волнует, и мы тратим время на развитие городов в каких-то Tycoon и производных. Нас интересует и всегда будет интересовать война, и мы воюем в тысячах шутеров. Нас интересует техника, и мы гоняем на ней в разнообразных гоночках всех видов и мастей.

Нас интересуют приключения — да, мужчины гораздо чаще женщин находят себе их на известное место, рвутся искать и будут постоянно искать дальше. Нас интересуют путешествия. Не туризм, не путайте, а путешествия — с открытиями и неизвестностями.

Сексизм, дорогие мои, который вы пытаетесь вздёрнуть в качестве вашего флага борьбы за равенство полов, в том как раз и состоит, что вы хотите на мягкое и нежное женское плечо водрузить гранатомёт или шпалу. Уймитесь, чудовища! Женщины прекрасны, хрупки и женственны. Сексизм в том, что вы пытаетесь превратить их в отвратительных щетинистых мужиков. Путём увлечения компьютерными играми, что дано далеко не каждой совмещать с женственностью. Путём превращения их в министров обороны, по которому пошла вся наша прогрессивная Европа, путём того же алкоголизма, мол, чо ты, наравне с нами не сможешь? Не сможет. Она — женщина.

Есть ещё одна прекрасная история из лично моей жизни, которая мне, как мужчине, сильно помогла понять женскую природу и женское предназначение, а заодно и своё. Мы с одним товарищем на кухне обсуждали одну, так сказать, общественно значимую акцию с политическим подтекстом. На кухню же зашла его жена, посмотрела на нас, подперев щёку, и заржала над нами и над нашими суровыми лицами. Ей было смешно, потому что мы оба — взрослые мужики — по-прежнему оставались детьми и игрались в свои игры. А её игры в куклы превратились в настоящую семью, настоящего мужа, настоящих детей и так далее.

Сексизм, неуважаемые мои толерантные коллеги, — отвергать в женщине женщину и отвергать разницу полов. Вот в этом весь ваш сексизм и есть. Писайте сидя, раз такие трогательные!