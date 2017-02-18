Авторы TES: Skyrim готовят мобильную игру

Летом 2015 года на смартфонах и планшетах появилась Fallout Shelter, первая мобильная игра от Bethesda Game Studios. Для разработчиков она была экспериментом и попыткой освоить новый формат. В итоге Shelter оказалась успехом — об этом сообщил директор Bethesda Game Studios Тодд Говард.

По словам Тодда, команде доставил удовольствие и сам процесс разработки, поэтому она была очень рада успеху этой первой мобильной игры. То, какой популярной стала Fallout Shelter, буквально вскружило голову её авторам. Игра, сообщает Говард, популярна и по сей день.

Наконец, Тодд Говард сообщил, что сейчас Bethesda занята разработкой второй мобильной игры. Неизвестно, станет ли она ответвлением одной из существующих серий студии, но это нечто, что разработчики "хотели сделать уже долгое время". Также Тодд заявил, что будущий проект будет непохож на Fallout Shelter.