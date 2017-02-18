Ошибка удаляет сохранения игроков в Nioh

Игроки обнаружили ошибку в экшене Nioh, которая приводит к удалению старых сохранений.

Игроки Nioh сообщают, что создание новых персонажей без предупреждения удаляет все предыдущие сохранения.

Ошибка в Nioh удаляет все сохранения игры

Пока что Sony и Team Ninja никак не прокомментировали эту ситуацию. Игроки рекомендуют во избежание потери своих старых персонажей копировать сохранения в облачное хранилище PlayStation Plus или на флешку.

Nioh вышла на PS4 7 февраля этого года.