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Опубликовано 18 февраля 2017, 07:35

Ошибка удаляет сохранения игроков в Nioh

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Niohofficial

Фото: © facebook.com/Niohofficial

Игроки обнаружили ошибку в экшене Nioh, которая приводит к удалению старых сохранений.

Игроки Nioh сообщают, что создание новых персонажей без предупреждения удаляет все предыдущие сохранения.

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Ошибка в Nioh удаляет все сохранения игры

Фото: © facebook.com/Niohofficial

Пока что Sony и Team Ninja никак не прокомментировали эту ситуацию. Игроки рекомендуют во избежание потери своих старых персонажей копировать сохранения в облачное хранилище PlayStation Plus или на флешку.

Nioh вышла на PS4 7 февраля этого года.

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Станислав Погорский
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