Анонсировано сюжетное дополнение для Watch Dogs 2

Ubisoft анонсировала первое крупное дополнение для хакерского экшена Watch Dogs 2.

Дополнение, получившее название Human Conditions, будет включать в себя три новые сюжетные миссии и набор новых испытаний. Действие новых заданий также будет разворачиваться на ранее недоступных локациях.

Сюжетное дополнение для Watch Dogs 2 добавит новые сюжетные миссии и локации Фото: © Ubisoft Entertainment

Разработчики обещают, что новые задания будут масштабными, а игрокам будут противостоять в том числе новые виды противников.