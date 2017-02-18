Анонсировано сюжетное дополнение для Watch Dogs 2
Фото: © Ubisoft Entertainment
Ubisoft анонсировала первое крупное дополнение для хакерского экшена Watch Dogs 2.
Дополнение, получившее название Human Conditions, будет включать в себя три новые сюжетные миссии и набор новых испытаний. Действие новых заданий также будет разворачиваться на ранее недоступных локациях.
Сюжетное дополнение для Watch Dogs 2 добавит новые сюжетные миссии и локации
Фото: © Ubisoft Entertainment
Разработчики обещают, что новые задания будут масштабными, а игрокам будут противостоять в том числе новые виды противников.
Human Conditions выйдет на PlayStation 4 уже 21 февраля, а игрокам на PC и Xbox One дополнение станет доступно 23 марта.