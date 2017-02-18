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Опубликовано 18 февраля 2017, 08:04

Анонсировано сюжетное дополнение для Watch Dogs 2

Фото: &copy;&nbsp;Ubisoft Entertainment

Фото: © Ubisoft Entertainment

Ubisoft анонсировала первое крупное дополнение для хакерского экшена Watch Dogs 2.

Дополнение, получившее название Human Conditions, будет включать в себя три новые сюжетные миссии и набор новых испытаний. Действие новых заданий также будет разворачиваться на ранее недоступных локациях.

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Сюжетное дополнение для Watch Dogs 2 добавит новые сюжетные миссии и локации

Фото: © Ubisoft Entertainment

Разработчики обещают, что новые задания будут масштабными, а игрокам будут противостоять в том числе новые виды противников.

Human Conditions выйдет на PlayStation 4 уже 21 февраля, а игрокам на PC и Xbox One дополнение станет доступно 23 марта.

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Станислав Погорский
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