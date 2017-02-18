Guerilla Games не хочет возвращаться к серии Killzone

Главный художник по концептам Guerrilla Games Роланд Иджерманс в интервью Sirus Gaming рассказал о будущих планах студии.

Guerrilla Games не планирует возвращаться к серии шутеров Killzone

По его словам, сейчас команда разработчиков не занята проектами во вселенной Killzone. Ближайшим релизом Guerrilla станет постапокалиптический экшен Horizon: Zero Dawn. Студия уже сообщала, что в случае успеха игры она станет началом полноценной серии.

Horizon: Zero Dawn выйдет на PS4 1 марта этого года.