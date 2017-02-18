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Опубликовано 18 февраля 2017, 08:46

Guerilla Games не хочет возвращаться к серии Killzone

Студия Guerrilla Games, известная по шутерам Killzone, не планирует возвращаться к своей главной серии.

Фото: &copy;&nbsp;Guerrilla

Фото: © Guerrilla

Главный художник по концептам Guerrilla Games Роланд Иджерманс в интервью Sirus Gaming рассказал о будущих планах студии.

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Guerrilla Games не планирует возвращаться к серии шутеров Killzone

Фото: © Guerrilla

По его словам, сейчас команда разработчиков не занята проектами во вселенной Killzone. Ближайшим релизом Guerrilla станет постапокалиптический экшен Horizon: Zero Dawn. Студия уже сообщала, что в случае успеха игры она станет началом полноценной серии.

Horizon: Zero Dawn выйдет на PS4 1 марта этого года.

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Станислав Погорский
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