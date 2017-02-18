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Опубликовано 18 февраля 2017, 09:32

Цифровые копии игр для Nintendo Switch не будут привязаны к консоли

Фото: &copy;&nbsp;AP/FOTOLINK

Фото: © AP/FOTOLINK

С выходом консоли Switch компания Nintendo изменит политику покупки цифровых версий игр.

Первые обладатели консоли Nintendo Switch сообщают, что японская компания существенно упростила покупку цифровых копий игр в магазине eShop. Теперь они привязаны не к консоли, а к вашему аккаунту.

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Nintendo убрала привязку цифровых копий игр к консоли для Switch

Фото: © AP/FOTOLINK

До этого пользователи жаловались, что в случае продажи или смены консоли у них возникали трудности с переносом игр. Пользователям Wii U с этим пришлось мириться, а в случае с портативной 3DS для переноса цифровых копий сперва нужно было купить новую консоль, а уже затем продавать старую.

В случае со Switch всё куда проще. Владельцам консоли не придётся думать о подобных вещах: все приобретённые в eShop игры будут привязаны к вашему аккаунту, а не консоли. Соответственно, для доступа к ним на другом устройстве нужно лишь ввести логин и пароль.

Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта этого года.

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Станислав Погорский
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