Цифровые копии игр для Nintendo Switch не будут привязаны к консоли

Первые обладатели консоли Nintendo Switch сообщают , что японская компания существенно упростила покупку цифровых копий игр в магазине eShop. Теперь они привязаны не к консоли, а к вашему аккаунту.

До этого пользователи жаловались, что в случае продажи или смены консоли у них возникали трудности с переносом игр. Пользователям Wii U с этим пришлось мириться, а в случае с портативной 3DS для переноса цифровых копий сперва нужно было купить новую консоль, а уже затем продавать старую.

В случае со Switch всё куда проще. Владельцам консоли не придётся думать о подобных вещах: все приобретённые в eShop игры будут привязаны к вашему аккаунту, а не консоли. Соответственно, для доступа к ним на другом устройстве нужно лишь ввести логин и пароль.

Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта этого года.