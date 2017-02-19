Blizzard прекратит поддержку устаревших Windows
Авторы серий Diablo и Warcraft отказываются от старых версий операционной системы.
Компания Blizzard Entertainment в 2017 году прекратит поддержку операционных систем Windows XP и Windows Vista. Это касается игр Diablo 3, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Heroes of the Storm, StarCraft 2 и World of Warcraft.
На старых Windows нельзя будет запустить игры Blizzard.
По словам представителей компании, связано это с переходом игроков на новые версии Windows. После прекращения поддержки вышеуказанные игры не будут запускаться на соответствующих операционных системах. Прекращение будет протекать в течение года.
Напомним, американская корпорация Microsoft официально прекратила поддержку указанных версий Windows в 2009 и 2012 годах соответственно.