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Опубликовано 19 февраля 2017, 06:47

Blizzard прекратит поддержку устаревших Windows

Фото: &copy; Flickr/Andrew Mason

Фото: © Flickr/Andrew Mason

Авторы серий Diablo и Warcraft отказываются от старых версий операционной системы.

Компания Blizzard Entertainment в 2017 году прекратит поддержку операционных систем Windows XP и Windows Vista. Это касается игр Diablo 3, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Heroes of the Storm, StarCraft 2 и World of Warcraft.

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На старых Windows нельзя будет запустить игры Blizzard.

Фото: © Flickr/Andrew Mason

По словам представителей компании, связано это с переходом игроков на новые версии Windows. После прекращения поддержки вышеуказанные игры не будут запускаться на соответствующих операционных системах. Прекращение будет протекать в течение года.

Напомним, американская корпорация Microsoft официально прекратила поддержку указанных версий Windows в 2009 и 2012 годах соответственно.

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Сергей Сурепин
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