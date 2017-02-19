Разработчики God of War создавали игру про другие миры

В Сети появилась утечка о новом проекте Sony, разработка которого временно приостановлена.

Интернет-сайт Nerdleaks, славящийся публикациями всевозможных утечек, связанных с игровой индустрией, поделился информацией о новой игре студии Sony Santa Monica. Проект с кодовым названием Darkside должен был выйти на консоли PlayStation 4, однако разработка пока приостановлена.

Авторы God of War работали над футуристической игрой Фото: © facebook.com/godofwar

Проект представляет собой футуристическую игру, действие которой разворачивается в 2034 году. У игроков будет возможность заняться исследованием различных миров — в слитых документах говорится о гуманоидных существах, скелетных монстрах, тварях, которые похожи на динозавров, и других.

Разработчики планировали добавить в игру функцию сканирования существ для определения их ДНК и происхождения. В сюжете принимала участие группа наёмников или беженцев.