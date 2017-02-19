Автор эпизодов Half-Life 2 ушёл из Valve
Фото: © Frank Micelotta/PictureGroup/EAST NEWS
Сценарист обеих частей Portal и дополнительных эпизодов Half-Life 2 покинул студию Valve.
Один из создателей Portal и эпизодов Half-Life 2 Эрик Вулпо более не является частью Valve. В своём facebook-аккаунте он в шутку заявил, что, собрав вещи и покинув офис, он повторил путь героев своих игр.
Автор сценария эпизодов Half-Life 2 ушёл из студии Valve.
Фото: © Frank Micelotta/PictureGroup/EAST NEWS
Из-за упоминания в своём сообщении Джея Пинкертона, пользователи подумали, что он также покинул студию. Однако разработчик успел опровергнуть эту информацию, заявив, что продолжает работать в Valve.
Также Эрик Вулпо успел поработать над платформером Psychonauts и приложил руку ко второй части игры, релиз которой запланирован на 2018 год.