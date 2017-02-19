Автор эпизодов Half-Life 2 ушёл из Valve

Сценарист обеих частей Portal и дополнительных эпизодов Half-Life 2 покинул студию Valve.

Один из создателей Portal и эпизодов Half-Life 2 Эрик Вулпо более не является частью Valve. В своём facebook-аккаунте он в шутку заявил, что, собрав вещи и покинув офис, он повторил путь героев своих игр.

Автор сценария эпизодов Half-Life 2 ушёл из студии Valve. Фото: © Frank Micelotta/PictureGroup/EAST NEWS

Из-за упоминания в своём сообщении Джея Пинкертона, пользователи подумали, что он также покинул студию. Однако разработчик успел опровергнуть эту информацию, заявив, что продолжает работать в Valve.