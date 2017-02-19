Русский хакер взломал Counter-Strike: Global Offensive

Теперь в лобби игроков при создании матча по всему миру автоматически добавляются боты.

Пользователь под псевдонимом tedredphox разработал программу, которая при попытке поиска матча в Counter-Strike: Global Offensive заполняет лобби ботами.

Из-за действий русского хакера играть в CS:GO стало невозможно. Фото: © facebook.com/Counter-Strike-Global-Offensive

Помимо этого, игроки Counter-Strike: Global Offensive начали сообщать о блокировках VAC (защиты от хакеров), при попытке добавить бота в друзья.

Компания Valve уже знает о проблеме. Разработчики приняли меры в рамках отключения аккаунтов ботов, присоединявшихся в лобби.