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Регион
Опубликовано 19 февраля 2017, 08:56

Русский хакер взломал Counter-Strike: Global Offensive

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Counter-Strike-Global-Offensive

Фото: © facebook.com/Counter-Strike-Global-Offensive

Теперь в лобби игроков при создании матча по всему миру автоматически добавляются боты.

Пользователь под псевдонимом tedredphox разработал программу, которая при попытке поиска матча в Counter-Strike: Global Offensive заполняет лобби ботами.

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Из-за действий русского хакера играть в CS:GO стало невозможно.

Фото: © facebook.com/Counter-Strike-Global-Offensive

Помимо этого, игроки Counter-Strike: Global Offensive начали сообщать о блокировках VAC (защиты от хакеров), при попытке добавить бота в друзья.

Компания Valve уже знает о проблеме. Разработчики приняли меры в рамках отключения аккаунтов ботов, присоединявшихся в лобби.

Игроки сообщили, единственным способом защититься от действий хакера является опция "Друзьям требуются приглашения" для возможности добавиться в лобби. Найти её можно в меню настройках клиента Counter-Strike: Global Offensive.

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Сергей Сурепин
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