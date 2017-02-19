Resident Evil 7 внесла весомый вклад в доходы с продажи консольных игр

Новый хоррор положительно повлиял на общую статистику продаж консольных игр в январе.

Компания The NPD Group изучила данные рынка игровой индустрии США за январь 2017 года. Оказалось, геймеры уже потратили на игры, "железо" и аксессуары более 600 миллионов долларов, а прибыль с консольных игр, по сравнению с показателем прошлого года, увеличилась на 14 процентов и составила 312,5 миллиона долларов.

Resident Evil стала самой продаваемой игрой января Фото: © facebook.com/ResidentEvil7BiohazardVII

Добиться таких показателей консолям удалось благодаря выходу Resident Evil 7 в конце месяца. Хоррору лишь за пять дней удалось стать самой продаваемой игрой месяца.

Представители NPD оперируют сведениями о цифровых и розничных продажах от некоторых онлайновых магазинов и издателей, а также от сервисов PS Store и Xbox Store.

Общие продажи "железа" составили в январе 127,1 миллиона долларов (в январе 2016 года было 157 миллионов). Аксессуары и PC-игры принесли 155 миллионов (январь 2016 года — 187,5 миллиона) и 16,1 миллиона (январь 2016 года — 18,3 миллиона).