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Опубликовано 18 февраля 2017, 23:44

Генсек ОБСЕ заявил о возможном создании 20 зон безопасности в Донбассе

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Gleb Garanich

Фото: © REUTERS/Gleb Garanich

Для реализации этого потребуется увеличить численность Специальной мониторинговой миссии на Украине до предельно разрешённой мандатом.

Вдоль линии соприкосновения в Донбассе может появиться до 20 зон безопасности. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Ламберто Занньер.

Этот шаг потребует увеличить численность Специальной мониторинговой миссии на Украине до предельно разрешённой мандатом, однако пока, по мнению Занньера, "смысла в этом нет".

— Прямо сейчас нет необходимости для увеличения численности до 1000 наблюдателей. Мы будем расти в рамках этого лимита, пространства для манёвра есть, — подчеркнул он.

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Анатолий Кривцов
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