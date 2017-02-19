Генсек ОБСЕ заявил о возможном создании 20 зон безопасности в Донбассе
Фото: © REUTERS/Gleb Garanich
Для реализации этого потребуется увеличить численность Специальной мониторинговой миссии на Украине до предельно разрешённой мандатом.
Вдоль линии соприкосновения в Донбассе может появиться до 20 зон безопасности. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Ламберто Занньер.
Этот шаг потребует увеличить численность Специальной мониторинговой миссии на Украине до предельно разрешённой мандатом, однако пока, по мнению Занньера, "смысла в этом нет".
— Прямо сейчас нет необходимости для увеличения численности до 1000 наблюдателей. Мы будем расти в рамках этого лимита, пространства для манёвра есть, — подчеркнул он.