Генсек ОБСЕ заявил о возможном создании 20 зон безопасности в Донбассе

Для реализации этого потребуется увеличить численность Специальной мониторинговой миссии на Украине до предельно разрешённой мандатом.

Вдоль линии соприкосновения в Донбассе может появиться до 20 зон безопасности. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Ламберто Занньер.

Этот шаг потребует увеличить численность Специальной мониторинговой миссии на Украине до предельно разрешённой мандатом, однако пока, по мнению Занньера, "смысла в этом нет".