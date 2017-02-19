Лондон объявил Россию инициатором госпереворота в Черногории

По информации газеты Sunday Telegraph, российские власти непосредственно в этом виновны, и разговор идёт о заговоре с целью захвата правительства.

Британская газета Sunday Telegraph утверждает, что российские власти причастны к попытке прошлогоднего переворота в Черногории.

В воскресном номере издания некий анонимный источник заявляет, что разговор идёт о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. По его словам, "трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения". В связи с этим, спецслужбы Великобритании и США собрали "доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору.

Собеседник газеты, в частности, поясняет, что на российскую причастность к заговору указывают перехваченные телефонные разговоры, электронные письма и другие свидетельства.

В свою очередь, сотрудник британского МИД выразила мнение, что Черногории следует самостоятельно расследовать факт подготовки госпереворота и довести расследование до суда. Говоря же о публикации Sunday Telegraph, дипломат со ссылкой на спецслужбы Черногории заявила, что заговор могли устроить "российские националисты".