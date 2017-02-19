Дорогой, как я выгляжу? Эволюция женских персонажей в компьютерных играх

Первые игры, в которых есть персонажи-человечки, появились в 80-х. Сегодня на этот яркий набор пикселей не взглянешь иначе, чем с ностальгией — яркие цвета, отсутствие сюжета, всё очень квадратное. Все герои International Karate, "дедушки" Mortal Kombat, — мужички в кимоно, охотиться за сокровищами в Montezuma’s Revenge тоже предстояло дяде в шляпе. Пожалуй, единственным исключением была Ms. Pac-Man, которая вышла через год после Pac-Man. У героини были яркие губы и ресницы, в остальном же она от своего друга не отличалась. В игре даже присутствует романтическая линия — в конце аист приносит счастливой паре ребёнка. По оценкам специалистов, Ms. Pac-Man превзошла оригинальную игру и даже была удостоена места в списке "200 лучших игр всех времён".

Самус Аран — первая женщина-воин

Первой "настоящей" героиней, похожей на тех, кого мы знаем, была Самус Аран, протагонист серии Metroid, начатой Nintendo в 1986 году. В первой игре серии сначала было непонятно, что Самус — девушка, мы узнаём об этом только в самом конце, когда она снимает броню. Этот ход разработчиков был невероятно удачной находкой, вызвавшей восторг у публики.

История Самус драматична — осиротевшая в раннем детстве и воспитанная на чужой планете девушка становится одним из лучших охотников за головами. Галактическая Федерация поручает ей миссии по избавлению от всяких сомнительных тварей. Самус успешно справляется с этим — во многом благодаря своему суперкостюму, который сам по себе настолько могуч, что мог бы быть отдельным персонажем. Со временем разработчики отошли от идеи с металлической бронёй и сделали выбор в пользу максимально обтягивающего голубого комбинезона и каблуков.

Героиня появляется в огромном количестве игр и комиксов Nintendo, и даже сегодня у неё множество поклонников. Интересно, что Самус входит одновременно и в списки "самых горячих девчонок из видеоигр", и в списки "самых крутых и знаковых персонажей". В первых, понятное дело, отмечают её выдающиеся физические данные. Но тем не менее она остаётся героиней с характером и манерой решать проблемы довольно суровыми методами.

Апология бронелифчика

Следующей героиней, во многом определившей облик женских персонажей в играх, стала знаменитая на весь мир расхитительница гробниц Лара Крофт. Первая часть культовой серии вышла в 1996 году. Игровая графика всё ещё оставалась угловатой, но Лара уже впечатляла округлостями своей фигуры. Дикие звери, многочисленные враги, снег и холод, а также перспектива подхватить столбняк или что похуже в грязных гробницах не определяли её выбор одежды. Она рассекает в коротких шортах и майке — и приоденется только к 2006 году, когда выйдет Tomb Rider: Legend. Художники переработали героиню, сделав её формы менее выдающимися, а сама она стала больше похожа на живую женщину.

Вообще, как ни странно, короткие юбки и шорты "заходили" у аудитории не так хорошо, как более полный и слаженный костюм. Лара Крофт и Джилл Валентайн проиграли зрительские симпатии Шеве Аломар из Resident Evil 5. Впрочем, все они были обречены сражаться и отстреливать врагов в облегающих майках и при полном макияже.

Своего апогея сексуализация женских героинь достигла в файтингах. Что может быть удобнее в драке, чем корсет? Только бикини! И, разумеется, нет никакого смысла выходить на ринг в обуви без шпилек. Их разящие свойства незаменимы в бою и широко известны. В этом же жанре расцветает "физика груди" — на женскую грудь большого размера закон гравитации действует очень специфически. Воплощением всего вышеперечисленного можно считать Джейд, Китану и Милину — трёх сестёр из Mortal Kombat и девушек из серии Soul Calibur.

Не отстали и MMORPG, та же Сильвана из WoW. Тяжёлые наплечники, трусики и бронелифчик украшают предводительницу Отрёкшихся. Впрочем, поскольку технически она мертва, холод ей вряд ли страшен.

Смена курса

Казалось бы, верный способ заработка на игроках найден — нужно просто рисовать больше откровенных скинов для полюбившихся персонажей и улучшать им купальники от серии к серии. Эта тенденция действительно сохраняется в жанре MOBA — Dota2 и League of Legends могут порадовать игроков большим выбором полуобнажённых героинь.

Но предложение диктуется спросом, а женская аудитория сейчас составляет почти половину рынка. Мужчины и женщины играют в игры по-разному. Исследования выявили целый ряд различий в игровых стилях и предпочтениях. Важной особенностью является то, что девушкам больше по душе играть за персонажа своего пола. Им сложнее воспринимать героиню в туфлях на шпильке, поскольку самим случалось бегать в таких за автобусом — и это не самые приятные воспоминания.

Кроме того, в жанрах, которые подразумевают детальную проработку персонажа с точки зрения его характера, бронелифчики вписываются всё хуже. Похоже, что большинство крупных студий сейчас движутся в сторону большей реалистичности и меньшей сексуализированности героинь.

В долгожданном продолжении стелс-экшена Dishonored 2 можно играть за дочь императрицы, погибшей в первой части, — Эмили Колдуин. Она одета в сюртук, напоминающий военный мундир, и прикрывает пол-лица, как и положено ассасину. Её одежда отражает статус, положение и подчёркивает характер. Антагонист игры, колдунья Далила, носит брючный костюм и туфли на коротком каблуке. Борьба за власть, кровавые интриги, убийства, эпидемии, песчаные бури — не для дам в корсетах.

И, конечно, нельзя обойти вниманием возвращение Лары Крофт — на этот раз она едет спасать мир в холодную Сибирь, попутно совершенствуясь в охоте на медведей и смешивании коктейля Молотова. И она едет туда в куртке. А те, кто захотят вспомнить старую добрую Лару из предыдущих частей, могут докупить ей шорты и майку отдельно.