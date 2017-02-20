У Nintendo украли несколько консолей Switch

Из-за действий американских ретейлеров новая консоль Nintendo Switch оказалась раньше времени в руках пользователей.

Несколько дней назад в Сети были опубликованы видеоролики и фотографии с демонстрацией распаковок и первых запусков новой консоли от компании Nintendo — Switch. Консоль должна поступить в продажу только 3 марта, однако из-за некоторых поставщиков устройство попало в руки пользователям намного раньше.

Консоль Nintendo Switch украл сотрудник розничной службы США Фото: © Nintendo

Как сообщили представители Nintendo, эта партия консолей была украдена у американского партнёра японской компании. Физические лица, причастные к этому происшествию, были не только найдены, но и уволены с работы. Сейчас они находятся под следствием местной полиции. Заведены уголовные дела.

Пока неизвестно, что будет с теми, кто воспользовался ситуацией и получил в своё распоряжение украденные консоли. Но учитывая тот факт, что купленные игры теперь привязываются к персональному аккаунту, а не к физической консоли, обладатели нового девайса могут не переживать о безопасности.