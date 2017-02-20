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Опубликовано 20 февраля 2017, 06:05

Миллионы пользователей всё ещё играют в Skyrim и Fallout 4

Компания Bethesda пересматривает работу с элементами повествования в своих будущих играх.

Фото: &copy; Makar Vinogradov/Wikipedia

Фото: © Makar Vinogradov/Wikipedia

В интервью Gamespot директор компании Bethesda Тодд Говард решил рассказать о текущем положении игры Fallout 4 и The Elder Scrolls V: Skyrim. По его словам, ежедневно в этих играх проводят время миллионы пользователей.

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Fallout 4 и Skyrim до сих пор популярны у геймеров

Фото: © Flickr / Rendarg

По словам разработчика, важную роль в этом сыграл выпуск ремастер-версии The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, а для Fallout 4, в свою очередь, всё ещё продолжают выходить обновления.

Тодд Говард заявил, что Skyrim больше располагает к поиску собственного пути, в то время как Fallout 4 рассказывает более конкретную и определённую историю.

Сейчас Bethesda изучает новые способы повествования

Также директор компании Bethesda добавил, что сейчас в разработке находятся две "классические" крупные игры и один мобильный проект, который напоминает Fallout Shelter.

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Сергей Сурепин
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