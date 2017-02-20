В Китае ввели комендантский час для несовершеннолетних геймеров

Современные подростки в Китае часто засиживаются за играми вплоть до самого утра.

Правительство Китая приняло решение бороться с зависимостью от игр. Коснётся это юных геймеров. Политики вводят комендантский час для игроков, которые не достигли 18 лет.

Китайское правительство выступило против игровой зависимости Фото: © East News

Власти хотят запретить несовершеннолетним геймерам играть с полуночи и до 8 часов утра. Этот законопроект предусматривает собой влияние на мобильные и настольные девайсы. Следить за его выполнением будет специальное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что в Китае игроки обязаны использовать документы для подтверждения личности при регистрации в онлайн-играх, поэтому правительству не составит труда отслеживать активность геймеров.

В случае выявления нарушений специальное программное обеспечение будет отключать геймеров от игры. Компании, которые откажутся выполнять новые требования, будут либо оштрафованы, либо вовсе закрыты.