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Опубликовано 20 февраля 2017, 07:35

Новая PlayStation Vita похожа на Nintendo Switch

Фото: &copy; Flickr /&nbsp;Jung-nam Nam

Фото: © Flickr / Jung-nam Nam

В Сеть попали чертежи новой портативной консоли компании Sony, которая напоминает новую консоль от Nintendo.

В Сети были опубликованы изображения новой версии портативной консоли PlayStation Vita. Устройство похоже на консоль Switch от японской компании Nintendo.

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Sony готовит новую версию PS Vita

Фото: © Flickr / Jung-nam Nam

Новая PlayStation Vita может получить название Trinity. Консоль будет не только портативной, но и с возможностью трансформации. Дисплей расположен по центру, а по бокам будут два съёмных контроллера. В собранном виде консоль будет напоминать контроллер DualShock.

Патент на это устройство компания Sony получила ещё в 2015 году.

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Сергей Сурепин
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