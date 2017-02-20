Новая PlayStation Vita похожа на Nintendo Switch
В Сеть попали чертежи новой портативной консоли компании Sony, которая напоминает новую консоль от Nintendo.
В Сети были опубликованы изображения новой версии портативной консоли PlayStation Vita. Устройство похоже на консоль Switch от японской компании Nintendo.
Sony готовит новую версию PS Vita
Новая PlayStation Vita может получить название Trinity. Консоль будет не только портативной, но и с возможностью трансформации. Дисплей расположен по центру, а по бокам будут два съёмных контроллера. В собранном виде консоль будет напоминать контроллер DualShock.
Патент на это устройство компания Sony получила ещё в 2015 году.