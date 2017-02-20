Трамп пояснил своё заявление о проблемах с мигрантами в Швеции

Ранее президент США подвергся нападкам в Сети после высказывания о том, что в Швеции начались проблемы из-за большого числа мигрантов.

Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова о проблемах с мигрантами в Швеции. Он заявил, что имел в виду некий сюжет, показанный в эфире американских телеканалов.

— Моё заявление относительно того, что происходит в Швеции, было сделано со ссылкой на историю, показанную по Fox News, про мигрантов в этой стране, — написал Дональд Трамп в "Твиттере".

Также свой комментарий дали и в Белом доме. По словам представителя администрации, президент США говорил не о конкретном инциденте, а об общем положении дел в Швеции.

Напомним, Трамп подвергся нападкам в Сети из-за высказывания в ходе выступления во Флориде. Он заявил, что в Швеции, которая приняла большое количество беженцев и мигрантов, начались из-за этого проблемы. При этом глава Белого дома сослался на некий инцидент, якобы произошедший в скандинавской стране "накануне вечером". Однако никаких ЧП, связанных с приезжими, в предыдущие дни в Швеции не происходило.