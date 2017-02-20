Посольство Швеции в США прокомментировало слова Трампа о беженцах в стране

Напомним, республиканец на выступлении во Флориде сообщил о каком-то серьёзном происшествии в Швеции, связанном с беженцами, однако по этому поводу не нашлось никакой информации.

Посольство Швеции в Вашингтоне оставило на своей странице в "Твиттере" язвительное сообщение в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что в стране накануне произошло нечто серьёзное с участием беженцев.

— Мы с нетерпением ждём того, чтобы проинформировать американскую администрацию о шведской иммиграционной и интеграционной политике, — говорится в сообщении.

We look forward to informing the US administration about Swedish immigration and integration policies. https://t.co/x5G3euOWRh — Embassy of Sweden US (@SwedeninUSA) 19 февраля 2017 г.

Напомним, в ходе выступления во Флориде Трамп напомнил присутствовавшим о террористических атаках в Европе, после чего заявил, что Швеция испытывает огромные проблемы из-за беженцев.

— Когда мы наблюдаем за тем, что происходит в Германии, Париже, Брюсселе, Ницце, за тем, что вчера произошло в Швеции — В Швеции! — кто бы мог подумать? Они принимают большое количество и сталкиваются с проблемами, которых не знали раньше, — заявил он тогда.

Однако после такого заявления никаких сообщений об инцидентах в Швеции пользователи не нашли. Посольство страны также обратилось в Госдеп за пояснениями.