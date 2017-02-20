Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 февраля 2017, 11:08

Прокурор Черногории считает, что к попытке госпереворота причастны "органы РФ"

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Киркач

Фото: © РИА Новости/Сергей Киркач

Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявляет, что некие "российские органы" готовили государственный переворот в стране. Его слова приводит местный телеканал TV Prva.

Стоит отметить, что ранее Катнич отмечал обратное: что у его страны нет доказательств, что Москва причастна к попытке путча в Черногории.

Утверждение специального прокурора прозвучало сразу после того, как Лондон объявил Москву инициатором попытки госпереворота в Черногории, причём, по мнению британских представителей, в это были вовлечены российские власти.

Напомним, 6 ноября 2016 года Катнич заявил, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась осуществить теракт 16 октября.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • В мире
  • Черногория
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar