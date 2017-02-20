Прокурор Черногории считает, что к попытке госпереворота причастны "органы РФ"

Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявляет, что некие "российские органы" готовили государственный переворот в стране. Его слова приводит местный телеканал TV Prva.

Стоит отметить, что ранее Катнич отмечал обратное: что у его страны нет доказательств, что Москва причастна к попытке путча в Черногории.

Утверждение специального прокурора прозвучало сразу после того, как Лондон объявил Москву инициатором попытки госпереворота в Черногории, причём, по мнению британских представителей, в это были вовлечены российские власти.