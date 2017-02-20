NES Classic Mini обошла по продажам Nintendo Wii U
Фото © Nintendo Entertainment System
В январе миниатюрная консоль, представляющая собой уменьшенную копию "Денди", продавалась лучше Wii U.
В конце 2016 года компания Nintendo выпустила компактную версию легендарной 8-битной консоли NES (в России известна как "Денди") с 30 предустановленными играми. Устройство оказалось настолько популярным, что обошло по продажам другую консоль японской компании — Wii U.
Копия ретроконсоли оказалась актуальнее нового устройства
Фото © Nintendo Entertainment System
По информации, которая была предоставлена исследовательской компанией The NPD, консоль NES Classic Mini стала третьей самой продаваемой консолью в январе 2017 года. Лучше продались только PlayStation 4 и Xbox One.
Ранее в Сети появилась информация, что компания Nintendo планирует прекратить продажи консоли NES Classic Mini. В марте и апреле будут последние поставки устройства. После этого магазины реализуют оставшиеся запасы.